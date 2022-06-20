شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادي الزمالك اليوم الإثنين 20 /6 /2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك، اليوم الإثنين 20/6/2022، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، جاءت في مقدمتها: الزمالك يجدد تعاقد محمد رضا ليبرو الطائرة 4 مواسم، وفتوح يؤدى فقرة تأهيلية فى "الجيم" وعلاء بالمرحلة الثانية من برنامجه العلاجى، وفيريرا يعقد جلسة تحفيزية مع الونش.. تعرف على السبب، والجزيري يشارك فى التدريبات الجماعية بالزمالك.. وفقرة فنية للتسديد.