شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادي الزمالك اليوم الإثنين 20 /6 /2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك، اليوم الإثنين 20/6/2022، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، جاءت في مقدمتها: الزمالك يجدد تعاقد محمد رضا ليبرو الطائرة 4 مواسم، وفتوح يؤدى فقرة تأهيلية فى "الجيم" وعلاء بالمرحلة الثانية من برنامجه العلاجى، وفيريرا يعقد جلسة تحفيزية مع الونش.. تعرف على السبب، والجزيري يشارك فى التدريبات الجماعية بالزمالك.. وفقرة فنية للتسديد.
جدد مسئولو نادى الزمالك تعاقد محمد رضا، ليبرو فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك، لمدة 4 مواسم، فى إطار الحفاظ على قوام الفريق الأبيض..