شكرا لقرائتكم خبر عن بروكسى يضم ثنائى الأهلى السابق لتدعيم صفوفه بعد الصعود للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادى بروكسى الصاعد حديثا للقسم الثانى حديثا، فى التعاقد مع ثنائى الأهلى السابق أحمد شكرى ومحمود توبة، لتدعيم صفوفه بعد الصعود للقسم الثانى فى الموسم الحالى.

وتعاقد بروكسى مع أحمد شكرى، لاعب الأهلى والمقاولون والمصرى والترسانة السابق، كما ضم محمود توبة، لاعب الأهلى والمقاصة السابق، من أجل تدعيم صفوفه بعد الصعود متصدرا لمجموعة الإسكندرية برصيد 69 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الدلنجات الذي جاء بالمركز الثانى.

ويقود بوركسى فنيا محمد حامد مديرا فنيا، وخادل عبده مدربا عاما، صبرى رجب ودسوقى مصطفى مدربين مساعدين، حسن منير مخطط أحمال، إبراهيم الحضرى مدربا لحراس المرمى، محمد خضر مدير إدارى، يسرى عمار طبيبا للفريق، محمود عبد الرسول علاج طبيعى، الفلسطينى رمزى صالح وحامد عبد الجليل مشرفين لقطاع الكرة.

وسبق لشكري اللعب للأهلي في الفترة ما بين 2009 وحتى 2011 قبل أن ينضم لتليفونات بني سويف على سبيل الإعارة والعودة للأهلي مرة أخرى قبل الانضمام بشكل نهائي لسموحة.

وانتقل شكري من سموحة للمصري في واحدة من أفضل تجاربه في الدوري، قبل أن يرحل لصفوف إنبي ومنه إلى المقاولون العرب وأخيرا نادى الترسانة.

وشارك شكري مع منتخب مصر للشباب في كأس العالم 2009 والذي أقيم في مصر، والذي وصل فيه المنتخب لدور الـ16.