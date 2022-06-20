شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم الثغر يشارك فى البطولة العربية لكرة السلة رقم 34 بدولة الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي الاتحاد السكندري خطابا رسميا من الاتحاد المصرى لكرة السلة يُشير إلى ترشيحه لنادى الاتحاد السكندرى للمشاركة في البطولة العربية رقم "34" رجال، والتى ستقام بدولة الكويت في الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر 2022.

ويمتلك زعيم الثغر سجلا حافلا ورائعا في هذه البطولة الكبيرة، حيث حصل على لقبها سبع مرات من قبل، ودائما ما يكون تمثيل نادى الاتحاد السكندرى فى هذه البطولة تمثيلا مشرفا لكرة السلة المصرية.

وتأتي مشاركة زعيم الثغر ضمن استعدادات زعيم الثغر للموسم الجديد بقيادة المدير الفنى الجديد ميودراغ بيريسيك.

ويتقدم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندرى بالشكر والتقدير لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة الدكتور مجدى أبو فريخة، على تعاونهم مع نادى الاتحاد السكندرى.

وقال محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، إن البطولة الكبرى دائما ما تضم نخبة مميزة ورائعة من الفرق العربية، مُشيدا بالجهود الرائعة والمميزة للاتحاد العربى لكرة السلة، برئاسة اللواء إسماعيل القرقاوى، لإخراج هذه البطولة بصورة رائعة وتنظيم متميز دائما.