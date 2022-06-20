شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجدد تعاقد محمد رضا ليبرو الطائرة 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

جدد مسئولو نادى الزمالك تعاقد محمد رضا، ليبرو فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك، لمدة 4 مواسم، فى إطار الحفاظ على قوام الفريق الأبيض خلال المرحلة المقبلة.

ووقع محمد رضا على تعاقد التجديد، فى حضور أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمشرف العام على ألعاب الصالات.

ونجح فريق الزمالك فى الموسم المنقضي أن يحصل على لقبى الدورى و كأس مصر، إلا أنه لم يشارك فى بطولة أفريقيا للأندية، فى ظل حرمانه من المشاركة بالمحترفين وفقا للوائح الجديدة للاتحاد الأفريقى.