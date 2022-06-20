شكرا لقرائتكم خبر عن "الجمل" يضم ثنائي الشباب فى ودية الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، ضم عبد الله السعيد وعمر الساعي، ثنائي فريق الأمل، إلى قائمته لملاقاة طلائع الجيش.

ويحل الدراويش ضيفًا على الفريق العسكري مساء غد الثلاثاء على ملعبه بالقاهرة، فى تجربته الودية استعدادًا لمواجهة غزل المحلة يوم 28 يونيو الجاري ضمن منافسات الدوري العام.

وضمت قائمة الفريق 21 لاعبًا، هم:

فى حراسة المرمي .. عمر رضوان وأحمد عادل عبد المنعم

فى خط الدفاع .. أحمد أيمن ومحمد نصر وعبد الله محمد ومحمود البدري وعمرو الحلواني

فى خط الوسط .. عمر الوحش ومدحت فقوسه وخالد النبريصي ومحمود عبد الله وسايكو كونتيه وجان موريل وأحمد مصطفى وعبد الرحمن مجدي ومحمد عبد السميع وعبد الله السعيد وعمر الساعي

فى خط الهجوم .. وجيه عبد الحكيم ومروان حمدي وحازم مرسي

فى حين سيخوض باقى أعضاء الفريق تدريبات جماعية صباح غد على ملعب ”عبد الرحمن أنوس” باستاد الإسماعيلي.