شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة البحر المتوسط ترفض بديل كيشو فى منافسات المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رفضت اللجنة المنظمة لبطولة البحر المتوسط التى ستقام بالجزائر الأسبوع المقبل، إدراج اسم عبد الرحمن أحمد، لاعب المصارعة، بدلا من كيشو فى منافسات الدورة.

وكانت اللجنة الأولمبية قد أرسلت أسماء بعثة المصارعة، المقرر مشاركتها فى الدورة إلى اللجنة المنظمة، ويعد اعتذار كيشو طلبت الأولمبية من اللجنة المنظمة خلال الجلسة التى عقدت اليوم إدراج اسم عبد الرحمن أحمد بدلا من كيشو، وهو ما تم رفضه اليوم.

يذكر أن كيشو اعتذر عن المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط؛ بسبب الإعداد والمدرب والامتحانات، ووافقت اللجنة الأولمبية على مشاركة عبد الرحمن أحمد بدلا منه إلا أن اللجنة المنظمة رفضت.