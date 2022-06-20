شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 20 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 20/ 6 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها هروب اللاعب الأرجنتينى فرناندو من النادى الإسماعيلى، وانطلاق الدورى الجديد فى أكتوبر المقبل وانتهائه فى يونيو 2023.
هروب الأرجنتينى فرناندو من الإسماعيلي
فوجئ مسئولو النادي الإسماعيلي بهروب المهاجم الأرجنتينى دييجو فرناندو، حيث تغيب عن مران الفريق اليوم واستخرج بدل فاقد من جواز سفره ليغادر البلاد.
منتخب الصالات يتعادل مع العراق 3 / 3 في بطولة كأس العرب بالسعودية
تعادل منتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة مديره الفني هشام صالح، مع نظيره المنتخب العراقي، بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين، في افتتاح مشوار الفريقين في بطولة كأس العرب، التي تستضيفها مدينة الدمام السعودية خلال الفترة من 19 إلى 29 يونيو الجاري.
يكثف مسئولو النادي الأهلي محاولاتهم خلال الفترة الحالية للتعاقد مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما أثبتت المباريات الماضية أن الدولي التونسي على معلول أصبح بحاجة ماسة لبديل قوي أفضل من محمود وحيد.