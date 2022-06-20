شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 20 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 20/ 6 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها هروب اللاعب الأرجنتينى فرناندو من النادى الإسماعيلى، وانطلاق الدورى الجديد فى أكتوبر المقبل وانتهائه فى يونيو 2023.

هروب الأرجنتينى فرناندو من الإسماعيلي

فوجئ مسئولو النادي الإسماعيلي بهروب المهاجم الأرجنتينى دييجو فرناندو، حيث تغيب عن مران الفريق اليوم واستخرج بدل فاقد من جواز سفره ليغادر البلاد.

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