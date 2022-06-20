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فريق البنك الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا للزمالك.. صور

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القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم علي استاد الشرطة الرياضي بالعباسية استعدادًا لمواجهة الزمالك ضمن مباريات الجولة 22 من عمر مسابقة الممتاز والمقرر لها الأربعاء المقبل ويستضيفها ستاد المقاولون العرب.

 

وتشهد صفوف البنك الأهلى غياب أحمد سعيد للإيقاف بسبب تراكم الإنذارت، بينما يستمر غياب أحمد ياسر الذي يعاني من الإصابة.
 

تدريبات البنك الاهلى
تدريبات البنك الاهلى

خالد جلال المدير الفنى للبنك الاهلى
خالد جلال المدير الفنى للبنك الاهلى

لاعبى البنك الاهلى
لاعبو البنك الاهلى

 

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة من 21 مباراة

 

وفى المقابل طلب البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، لاعبي فريقه التركيز فى مباراة البنك الأهلى، المقرر لها الأربعاء باستاد المقاولون العرب، مؤكدًا إن مواجهة البنك الأهلى ستكون فى غاية الصعوبة خاصة بعد المباراة الصعبة أمام المارد الأحمر.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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