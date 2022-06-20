شكرا لقرائتكم خبر عن فريق البنك الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا للزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم علي استاد الشرطة الرياضي بالعباسية استعدادًا لمواجهة الزمالك ضمن مباريات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها الأربعاء المقبل ويستضيفها ستاد المقاولون العرب.

وتشهد صفوف البنك الأهلى غياب أحمد سعيد للإيقاف بسبب تراكم الإنذارت، بينما يستمر غياب أحمد ياسر الذي يعاني من الإصابة.





تدريبات البنك الاهلى



خالد جلال المدير الفنى للبنك الاهلى



لاعبو البنك الاهلى

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة من 21 مباراة

وفى المقابل طلب البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، لاعبي فريقه التركيز فى مباراة البنك الأهلى، المقرر لها الأربعاء باستاد المقاولون العرب، مؤكدًا إن مواجهة البنك الأهلى ستكون فى غاية الصعوبة خاصة بعد المباراة الصعبة أمام المارد الأحمر.