الإسماعيلي يختتم استعداداته لودية طلائع الجيش .. صور

القاهرة - سامية سيد -

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، مرانه مساء اليوم على ملعبه الرئيسي بالإسماعيلية، ضمن برنامج الإعداد لمواجهة غزل المحلة في الأسبوع الـ 23 من بطولة الدوري الممتاز.

وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل، على بعض الجوانب الفنية والتكتيكية فى إطار استعداداته لملاقاة طلائع الجيش الودية غدًا الثلاثاء على ملعب الأخير بالقاهرة.

وقسم الجهاز الفني، لاعبيه إلى مجموعات أدت كل مجموعة تدريبا على الاستلام والتسلم في مساحات ضيقة وبعض التدريبات على النواحي الهجومية، بينما أدى الثلاثي محمد بيومي ومحمد بن خماسة وعماد حمدي تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب.

وعقد أيمن كمال، مدرب الدراويش، على هامش المران، جلسة مع محمد عادل، لاعب خط وسط الفريق، لتحفيزه على ضرورة تقديم أفضل ما لديه خلال الفترة الحالية.