شكرا لقرائتكم خبر عن شيك بدون رصيد وراء هروب المهاجم الأرجنتينى من الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الإسماعيلي سبب هروب المهاجم الأرجنتينى فرناندو، مؤكدا أن اللاعب فوجئ بأن الشيك الذي تسلمه من رئيس النادي بدون رصيد، فاستخرج جواز سفر بدل فاقد ليغادر إلى بلاده.

وكان مسئولو النادي الإسماعيلي قد فوجئوا بهروب المهاجم الأرجنتينى دييجو فرناندو، حيث تغيب عن مران الفريق اليوم، واستخرج بدل فاقد من جواز سفره ليغادر البلاد.

وكان المهندس يحيى الكومي، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي، قد عقد اجتماعًا مطولاً مع المهاجم الأرجنتيني دييجو فرناندو؛ لبحث إنهاء الأزمة التي ظهرت مؤخرًا والخاصة بمستحقات اللاعب وراتبه الشهري.

وأعلن رئيس الإسماعيلي عقب الجلسة التى عُقدت بمقر النادي إنهاء هذا الملف، بعد اجتماع تفاوضي مع اللاعب وعدة خطابات ومراسلات مع محامي ووكيل اللاعب، وقد تم ذلك بنجاح.

ويعد محامى فيرناندو هو نفس محامى كارميلو الذى هرب من الإسماعيلى منذ أيام قليلة، ولم يتقاض اللاعب الأرجنتينى نسبة الـ50% من مستحقاته لدى القلعة الصفراء.