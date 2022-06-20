شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب كرة اليد الشاطئية يلتقى النرويج فى افتتاح مشوار بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد الشاطئية، المقرر انطلاقها غدا فى اليونان، جدول المنافسات خلال الاجتماع الفنى للبطولة منذ قليل.

ويلتقى منتخب الفراعنة فى أولى مواجهاته غدا فى الفترة الصباحية مع النرويج قبل أن يلتقى الدنمارك فى الفترة المسائية.

ومن المقرر أن يلتقى الفراعنة مع إيران فى ختام مباريات الدور الأول بعد غد الأربعاء.

وصلت بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للرجال لكرة اليد الشاطئية عصر اليوم مقر إقامة فندق البعثة باليونان لخوض منافسات بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية والتى تستضيفها اليونان فى الفترة من 21 إلى 26 يونيو الشهر الجارى.

يضم الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى وائل عبد العاطى مديرا فنيا، وإسلام صابر مدرب عام، والدكتور على الشناوى مدير إدارى، والدكتور عصام نور الدين إخصائى علاج طبيعى.

وتضم قائمة أسماء لاعبى منتخب مصر الوطنى فى منافسات بطولة العالم كلا من: محمد جمال - محمود أحمد بندقية - أحمد سيد سيكو - عمر الفولى - محمود نعمان - عمار الباز - بولا أشرف - عبد الله فاروق - محمد مجدى - جمال صلاح.

جدير بالذكر أن منتخبنا الوطنى المصرى للرجال لكرة اليد الشاطئية تأهل لبطولة العالم باليونان، بعد أن توج بلقب بطولة أفريقيا لكرة اليد الشاطئية التى أقيمت بالمغرب.

ويلعب منتخبنا الوطنى المصرى للرجال لكرة اليد الشاطئية فى بطولة العالم القادمة باليونان ضمن منتخبات المجموعة الثالثة والتى تضم منتخب مصر الوطنى ومنتخب الدنمارك ومنتخب النرويج ومنتخب إيران.

وتضم المجموعة الأولى منتخب الأرجنتين ومنتخب اليونان ومنتخب الولايات المتحدة الأمريكية ومنتخب بورتريكو.

وتضم المجموعة الثانية منتخب كرواتيا ومنتخب إسبانيا ومنتخب أوروجواي ومنتخب الإكوادور.

وتضم المجموعة الرابعة منتخب البرازيل ومنتخب البرتغال ومنتخب قطر ومنتخب نيوزيلاندا.

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد الشاطئية، المقرر انطلاقها غدا فى اليونان، جدول المنافسات خلال الاجتماع الفنى للبطولة منذ قليل.