شكرا لقرائتكم خبر عن هروب الأرجنتينى فرناندو من الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوجئ مسئولو النادي الإسماعيلي بهروب المهاجم الأرجنتينى دييجو فرناندو، حيث تغيب عن مران الفريق

اليوم واستخرج بدل فاقد من جواز سفره ليغادر البلاد.

وكان المهندس يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي، قد عقد اجتماعًا مطولاً مع المهاجم الأرجنتيني دييجو فرناندو لبحث إنهاء الأزمة التي ظهرت مؤخرًا والخاصة بمستحقات اللاعب وراتبه الشهري.

ونجح رئيس النادي خلال الجلسة التى عقدت بمقر النادي في إنهاء هذا الملف بعد اجتماع تفاوضي مع اللاعب وعده خطابات ومراسلات مع محامي ووكيل اللاعب وقد تم ذلك بنجاح.

ومن جانبه فقد أثنى المهاجم الأرجنتيني بجهود المهندس يحيى الكومي ومجلس الإدارة في حل أزمات الفريق مشددًا على أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تسجيل الأهداف ومساعدة الفريق في إستعادة مسيرة الإنتصارات.