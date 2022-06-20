شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يتعادل مع العراق 3 / 3 في بطولة كأس العرب بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعادل منتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة مديره الفني هشام صالح، مع نظيره المنتخب العراقي، بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين، في افتتاح مشوار الفريقين في بطولة كأس العرب، التي تستضيفها مدينة الدمام السعودية خلال الفترة من 19 إلى 29 يونيو الجاري.









وكانت بعثة منتخب مصر لكرة الصالات، غادرت القاهرة، أول أمس السبت، متجهة إلى الدمام للمشاركة فى بطولة كأس العرب في الفترة من 19 حتى 29 يونيو الجاري.



وكان لاعبو المنتخب خضعوا لكشف طبي شامل بمعرفة الدكتور عادل الحداد طبيب المنتخب قبل السفر، وخضعوا لمسحة كورونا وجاءت نتيجتها سلبية.



وتضم قائمة المنتخب 16 لاعبًا لخوض منافسات كأس العرب، وهم: محمود عبد الوهاب، وجمال عبدالناصر، وأحمد فكرى، ومصطفى عيد، وإبراهيم السيد صلاح، واحمد عبدالقادر، ومحمد جمال، ومحمد سعيد لبيب، ومحمد مصطفى كامل، وخالد عبد الله، وطارق أحمد، ومحمد عبدالحميد، ومحمد طلعت فرج، ومحمد فوزى، وعلاء محمود، وعبدالرحمن عيد.



ومن جانبه، أكد محمد أبوالوفا عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لكرة القدم والمشرف على كرة الصالات، أن بطولة كأس العرب هى احتكاك جيد وفرصة طيبة لاكتشاف وجوة جديدة وأفضل استعداد لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم وكأس العالم خاصة بعد توقف نشاط الصالات لمدة عام، إضافة إلى تجديد دماء المنتخب ودخول 10 لاعبين لأول مرة فى قائمة الفراعنة.