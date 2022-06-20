شكرا لقرائتكم خبر حسن شحاتة بعد غياب: محمد صلاح خذل المنتخب المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في أول ظهور له بعد غياب، فتح حسن شحاتة المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر، النار على محمد صلاح نجم ليفربول

وظهر شحاتة في مداخلة تلفونية مع برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، حيث فتح النار على المنظومة الحالية للكرة المصرية.

وقال حسن شحاتة «محمد صلاح نجم نجوم العالم بما يقدمه مع ليفربول، لكنه لم يقدم شيئا لمنتخب مصر، والمفترض أن يقدم ما هو أفضل من ذلك بكثير».

وتابع «كل المنتخبات التي يواجهها منتخب مصر في أفريقيا، بمجرد أن يتسلم محمد صلاح الكرة، يضغط عليه 3 لاعبين، وهنا يفترض على المدرب تفريغ مساحات لصلاح».

وأشار إلى أن محمد صلاح في عدد كبير من المباريات لم يكن في الصورة المطلوبة مع منتخب مصر، وهذا كان واضحا بشكل كبير.

وحول إقالة إيهاب جلال من تدريب منتخب مصر بعد أقل من شهرين على توليه المسؤولية خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش، قال «إيهاب جلال تعرض للظلم وتعاقدوا معه في وضع صعب لم يتح له الوقت للقيام بثلاثة تمارين لكي يلعب مباراتين رسميتين ثم مواجهة كوريا الجنوبية وديا، كل ذلك كان عشوائيا».

وأردف «هناك عشوائية كبيرة جدا في اختيار المدير الفني وغير مقنع تماما التعاقد مع مدرب لم يحصل على بطولة محلية أو أفريقية».

وزاد «كيروش ليس مثل هيكتور كوبر، قلنا بأن الأخير يلعب بشكل دفاعي لتحقيق هدف معين بأن يصل لنهائي أفريقيا وكأس العالم وحقق ذلك، لكن كيروش تعاقدنا معه مجاملة لأن وكيله هو وكيل نجم كبير بالمنتخب وهو محمد صلاح».

وختم حسن شحاته «لو تحدثت عن ما يحدث في الفترة الماضية في الكرة المصرية بخصوص المنتخب والمدرب الوطني، سأتجاوز في حق الكثيرين، لأنه لا بد أن يكون هناك خطة لتطوير الكرة المصرية خاصة وأننا نلعب دوري على مدار سنتين، وكذلك بطولة كأس مصر، وهناك عشوائية كبيرة في كل المسابقات».

يذكر أن حسن شحاتة هو المدرب التاريخي لمنتخب مصر، حيث قاد «الفراعنة» للتتويج 3 مرات متتالية بلقب كأس أمم أفريقيا في الأعوام 2006، 2008 و2010.