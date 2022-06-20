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بعد 19 عاما.. رئيس تشيلسي يتنحى عن منصبه

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن تشلسي الإنجليزي لكرة القدم أمس أن الأمريكي بروس باك سيتنحى عن رئاسة النادي وسيتخلى عن المنصب الذي شغله لنحو 20 عاما، وذلك بعد انتقال ملكية الـ «بلوز» إلى مجموعة بوهلي.

وسيترك باك 76 عاما منصبه نهاية الشهر الحالي، على أن يبقى في النادي كأحد كبار المستشارين.

ويأتي رحيل باك عقب انتقال ملكية النادي اللندني في أواخر مايو إلى كونسورتيوم يقوده الأمريكي تود بوهلي، أحد مالكي نادي لوس أنجلوس دودجرز للبيسبول.

وقال باك «أنا فخور بأني ساعدت تشلسي على تحقيق نجاح كبير على أرض الملعب وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. الآن هو الوقت المناسب للتنحي والسماح للملاك الجدد بالبناء على الأسس القوية التي وضعناها».

وتولى باك منصب رئيس مجلس الإدارة منذ عام 2003 بعد أن لعب دورا رئيسيا في استحواذ المالك السابق الروسي رومان أبراموفيتش على النادي، وكان فاعلا في النجاح الكبير الذي حققه النادي على أرض الملعب إن كان مع فريق الرجال أو السيدات.

وأشاد بوهلي بمواطنه «قاد بروس نادي تشلسي لكرة القدم إلى أعلى مستويات كرة القدم الدولية والمحلية، فيما طور أيضا أحد أكثر مشاريع المسؤولية المجتمعية نشاطا في . نشكر بروس على خدمته والتزامه تجاه النادي».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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