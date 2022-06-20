روديجر يرفض الانضمام لبرشلونة من أجل ريال مدريد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف أنتونيو روديجر أنه كان قد اتخذ قرار الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني لكرة القدم في أبريل الماضي وتجاهل برشلونة ، ولخص موقفه حينها قائلا «الريال أو لا شيء».

ووقع الألماني الدولي روديجر عقدا لمدة أربعة أعوام مع ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا بعد نهاية عقده مع تشيلسي الإنجليزي، الذي قضى معه خمسة أعوام.

وتوج روديجر مع تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2020 / 2021 ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي في موسم 2017 / 2018 ولقب الدوري الأوروبي لموسم 2018 2019/، وقد شارك في أكثر من 200 مباراة مع الفريق في كل المسابقات.

وكشف روديجر أن ريال مدريد تواصل للمرة الأولى مع وكيله في سبتمبر قبل استمرار المحادثات في أبريل الماضي، وحينها اتخذ قراره بالانضمام إلى الريال الذي يدربه كارلو أنشيلوتي، مبينا أنه رفض فكرة الانضمام لبرشلونة.

وقال روديجر خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس «أول مرة تحدثت فيها مع أنشيلوتي كانت في أبريل وكان ذلك الاتصال مهما للغاية، فحينها قررت اللعب لهذا النادي».

وأضاف «اتصل بي آخرون، لكنني كنت مقتنعا بما أرغب فيه بالطبع كان هناك عرض من برشلونة. لكنني أبلغت شقيقي (وكيل أعماله) بأنه إما الريال أو لا شيء.»

ويواجه روديجر، الذي شارك في 53 مباراة دولية، منافسة قوية من أجل المشاركة أساسيا تحت قيادة أنشيلوتي وذلك في إطار المنافسة مع لاعبين أمثال إيدير ميليتاو ودافيد ألابا، لكن لاعب قلب دفاع روما الإيطالي السابق أبدى استعدادا لخوض المنافسة.

وذكر روديجر (29 عاما) «أنشيلوتني أبلغني بأنه يرغب في ضمي إلى ريال مدريد وأنه يثق بي وسيعتمد علي. هذا كان كافيا بالنسبة لي. مضيفا «هذا فريق ريال مدريد، ولا يمكن ضمان شيء لكنني مستعد للكفاح من أجل المشاركة».

وقبل تقديمه أمام وسائل الإعلام، جرى منح روديجر القميص رقم 22 الذي سيرتديه في الموسم المقبل.

وأصبح القميص الذي يحمل هذا الرقم متاحا بعد رحيل إيسكو مع نهاية عقده مع ريال مدريد.