شكرا لقرائتكم خبر «نزال البحـر الأحمر» لقاء جدة يحسم لقب بطولة العالم للوزن الثقيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في نزال العـودة لحسم لقب بطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة، أعلنت وزارة الرياضة استضافة محافظة جدة للحدث الرياضي التاريخي، تحت مسمى «نزال البحر الأحمر»، بين الأوكراني «أولكسندر أوسيك» والبريطاني «أنتوني جوشوا»، في 20 أغسطس المقبل.

وكانت المواجهة الأولى بين الملاكمين قد شهدت فوز أولكسندر أوسيك على جوشوا، في نزال أقيم في سبتمبر الماضي من عام 2021م على استاد توتنهام هوتسبير بلندن، بحضور 60 ألف متفرج، قبل أن يطالب «جوشوا» بلقاء العودة من جديد، وهو الأمـر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ منافسات الوزن الثقيل بعد عام 1999م، عندما واجه لينوكس لويس منافسه إيفاندر هوليفيلد.

نزال عالمي وفريد

وعن هذا الحدث الحاسم المرتقب، أكد وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأميـر عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن استضافة هذا الحدث الرياضي أمر نفخر به، لا سيما أنه نزال عالمي وفريد من نوعه على مستوى رياضة الملاكمة، وهو ما يعكس حجم الاهتمام غير المسبوق الذي نحظى به في رياضتنا من قبل قيادتنا، والدعم المباشر من ولي العهد الذي يقف خلف كل هذه الاستضافات والأحداث العالمية التي أصبحت المملكة مقرا لها.

حدث تاريخي

ونوه باستعدادات الوزارة لمنح هذا الحدث الرياضي العالمي ما يستحقه ليظهر بصورة مثالية، بل إن التطلعات أن يحظى بنجاح استثنائي غير مسبوق على غرار مناسبات رياضية عالمية استضافتها المملكة مؤخرا، مرحبا بكلا الملاكمين على أرض المملكة، وسيكون الترحيب بهما عند وصولها متميزا، يجسد الأسلوب الخاص بالمملكة عند استقبالها لضيوفها في مختلف المجالات، لافتا إلى أن المعنيين والمكلفين بتنظيم هذا الحدث من أبناء المملكة يعملون على استكمال التجهيز لإقامة هذا النزال المرتقب والحاسم، بما يضمن لهذا النزال تشكيل علامة فارقة في قائمة الأحداث الرياضية التاريخية التي تستضيفها بلادنا الغالية.

تطوير البيئة الرياضية

وشهدت لعبـة الملاكمة في المملكة تطورا كبيرا منذ عام 2019، وارتفاعا في نسبة ممارسي اللعبة من الذكور والإناث إلى 300%، مقارنة بعام 2019م، إلى جانب افتتاح 59 صـالة رياضية مخصصة لممارسة لعبة الملاكمة، فيما تقام العديد من البطولات المحلية تحت مظلة الاتحاد السعودي للملاكمة في جميع مناطق المملكة، فيما تسعى وزارة الرياضة لدعم الألعاب المختلفة، من خلال الاستضافات لرفع نسبة ممارسي الألعاب، وتحسين وتطوير البيئة الرياضية، وإلهام الرياضيين السعوديين بقيم ومبادئ الرياضة بمختلف أنواعها.

يذكر أن نزال لقب بطولة العالم للوزن الثقيل الذي سيقام في أغسطس المقبل يعد ثاني نزال عالمي تستضيفه المملكة، بعد النجاح الكبيـر الذي تحقق في النزال الذي أقيم في حلبة الدرعية ديسمبر 2019م، وكسبه البريطاني «آنتوني جوشوا» متوجا بلقب بطولة العالم للوزن الثقيل للملاكمة، بعد فوزه على منافسه المكسيكي «آندي رويز» بمجموع النقاط، بعد انتهاء الجولة الأخيرة.

لقب بطولة العالم للوزن الثقيل:

