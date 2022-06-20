الحافظ أول الراحلين عن الاتحاد

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كما قررت إدارة النادي تسريح المدافع عبدالمحسن فلاتة والحارس راكان النجار عقب لقاءي الفريق المتبقيين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لعدم الجدوى الفنية من بقائهما.وتنتظر إدارة النادي نهاية الدوري وما ستؤول إليه أمور الفريق لتقرر حسم مصير المدير الفني للفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد كوزمين كونترا.
ميدانيا يواصل الفريق استعداداته الفنية لمواجهة فريق الاتفاق مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري والتي ستقام في مدينة الدمام.
وكان الفريق خلال الفترة الماضية قد اكتفى بتجهيز اللاعبين المصابين استغلالا لفترة التوقف وخوض ثلاثة لقاءات ودية وتأدية حصص تدريبية على فترة واحدة مسائية فقط.
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