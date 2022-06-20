في مواجهات القمة والقاع: شبح الهبوط يحدد مصير بطل الدوري

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بعد أن كان مصير الاتحاد في يده والمرشح الأكبر للقب إلا أن تعثراته الأخيرة جعلت الهلال متصدرا بالمواجهات المباشرة بعد الفوز ذهابا وإيابا، وأصبح الدوري أقرب له من أجل الحصول عليه للمرة الثالثة على التوالي، ويكفيه الفوز في اللقاءين القادمين بدون النظر لنتيجة الاتحاد، في حين سيلعب العميد للفوز وينتظر فزعة الفتح والفيصلي، ولعل كل الاحتمالات واردة في ظل تطور الكثير من الفرق، ولعل ما فعله الطائي أمام الاتحاد خير دليل ولن يكون مستحيلا في اللقاءات الأربعة الحاسمة للقب برغم أنها تجمع فريقي القمة مع فرق القاع، ولكن طموح الفوز وهدف النقاط الثلاث سيصعب المهمة في كل مواجهة.الجولة قبل الأخيرة ربما تحدد مصير البطل والفرق المرافقة للحزم في الهبوط والتي يصل عددها لـ7 فرق في منافسة شرسة على اللقب والبقاء بدوري المحترفين.
كيف يفوز الهلال بالدوري؟
- الفوز على الفتح و الفيصلي دون النظر لنتائج الاتحاد
- الفوز في مباراة و التعادل في أخرى مع تعثر الاتحاد مباراة
- الفوز مباراة و خسارة لقاء مع خسارة الاتحاد المباراة
- الخسارة مباراتين مع خسارة الاتحاد مباراتين
- التعادل مباراة و خسارة أخرى مع خسارة الاتحاد مباراتين
- التعادل مباراة مع تعادل الاتحاد مباراة و خسارة أخرى
كيف يفوز الاتحاد بالدوري؟
- الفوز مباراتين و تعثر الهلال مباراة
- الفوز مباراة و التعادل مع خسارة الهلال مباراة أو التعادل مباراتين
- الفوز مباراة مع خسارة الهلال مباراتين
- الفوز مباراة مع تعادل الهلال مباراتين
- التعادل مباراتين مع خسارة الهلال مباراتين
- التعادل مباراة مع خسارة الهلال مباراتين
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