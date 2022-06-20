شكرا لقرائتكم خبر في مواجهات القمة والقاع: شبح الهبوط يحدد مصير بطل الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في الجولتين الأخيرتين المقبلتين من عمر الدوري السعودي ستكون هناك 4 مواجهات محددة بشكل مباشر لبطل الدوري هذا الموسم، والهلال والاتحاد طرفان ثابتان فيها، ففي الجولة الـ29 سيكون لقاءا الهلال مع الفتح والاتفاق مع الاتحاد مرتبطان مع بعضهما البعض، حيث يسعى الهلال والاتحاد للمنافسة على اللقب، بينما الفتح يريد تأكيد البقاء وكسب نقطة وحيدة تضمن له ذلك، في حين يريد الاتفاق الفوز للتمسك بحظوظه في البقاء، ولعل النتيجة الوحيدة التي تضع النقاط على الحروف لحامل اللقب ستكون بفوز الهلال وخسارة الاتحاد، بينما أي سيناريو آخر سيمدد المنافسة حتى الجولة الأخيرة التي سيواجه فيها الهلال الفيصلي المهدد بالهبوط، كما أن الاتحاد سيلاقي الباطن المصارع الآخر للهروب من دوري يلو.

بعد أن كان مصير الاتحاد في يده والمرشح الأكبر للقب إلا أن تعثراته الأخيرة جعلت الهلال متصدرا بالمواجهات المباشرة بعد الفوز ذهابا وإيابا، وأصبح الدوري أقرب له من أجل الحصول عليه للمرة الثالثة على التوالي، ويكفيه الفوز في اللقاءين القادمين بدون النظر لنتيجة الاتحاد، في حين سيلعب العميد للفوز وينتظر فزعة الفتح والفيصلي، ولعل كل الاحتمالات واردة في ظل تطور الكثير من الفرق، ولعل ما فعله الطائي أمام الاتحاد خير دليل ولن يكون مستحيلا في اللقاءات الأربعة الحاسمة للقب برغم أنها تجمع فريقي القمة مع فرق القاع، ولكن طموح الفوز وهدف النقاط الثلاث سيصعب المهمة في كل مواجهة.

الجولة قبل الأخيرة ربما تحدد مصير البطل والفرق المرافقة للحزم في الهبوط والتي يصل عددها لـ7 فرق في منافسة شرسة على اللقب والبقاء بدوري المحترفين.

كيف يفوز الهلال بالدوري؟







الفوز على الفتح و الفيصلي دون النظر لنتائج الاتحاد



الفوز في مباراة و التعادل في أخرى مع تعثر الاتحاد مباراة



الفوز مباراة و خسارة لقاء مع خسارة الاتحاد المباراة



الخسارة مباراتين مع خسارة الاتحاد مباراتين



التعادل مباراة و خسارة أخرى مع خسارة الاتحاد مباراتين



التعادل مباراة مع تعادل الاتحاد مباراة و خسارة أخرى



كيف يفوز الاتحاد بالدوري؟