شكرا لقرائتكم خبر الخليج يخطف الجزائري جمال بلعمري من الوحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعاقد نادي الخليج مع المدافع الجزائري جمال بلعمري، في صفقة انتقال حر، بعد منافسة قوية مع الوحدة.

ورحب الخليج، في بيان عبر حسابه على تويتر، بقدوم اللاعب الجزائري، الذي يسجل عودته للدوري السعودي بعد تجربة جيدة رفقة الشباب.

وضم الخليج، بلعمري إلى صفوفه في صفقة انتقال حر، بعد فض ارتباطه الموسم الماضي مع نادي قطر.

ونجحت إدارة الخليج في حسم صفقة بلعمري، على الرغم من دخول الوحدة في مفاوضات مع اللاعب خلال الأسبوعين الماضيين..