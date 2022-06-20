الإعارة.. مكاسب مالية وإعادة لاعبين للواجهة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بروز عدد من اللاعبين (المحليين) المعارين من أنديتهم الأصلية لأندية أخرى، وسجلوا تأثيراتهم الفنية بتحسين مستويات فرقهم وتغيير مجرى فرقهم في سلم الدوري، والمساهمة في زيادة الفاعلية الفنية للفريق الكروي وتحسين نتائجه في مسيرة الدوري، وتفاوتت نسبة النجاح بدرجات مئوية مختلفة بين اللاعبين، إلا أنهم في مجملها نجحوا في التأثير وهناك حالات نادرة لم يكتب لها الظهور الكامل في تحقيق الهدف المنشود وربما هذا يعود إلى الحالة الفنية لفرقهم أما لعدم الاستقرار الفني أو لظروف التغيرات الفنية الميدانية التي قد دفعتها مراكز فرقهم لتغييرها بعدما كان الهدف من استعارة اللاعب وفق معطيات فنية وحسابات أخرى أو ربما أن بيئة النادي وتكيف اللاعب مع محيطه الجديد لم يكن بالصورة التي يريدها.

ودفع عدم إقرار دوري B إلى عدم أخذ بعض اللاعبين فرصهم مع فرقهم الأولى بعد صعودهم من الفئات السنية إلى جانب وجود العنصر الأجنبي الذي سيرتفع إلى لاعب ثامن في الموسم الكروي المقبل إلى تضيق فرص مشاركة هؤلاء اللاعبين مع فرقهم الأولى. كما أن نظام الإعارة خفف الثقل المالي على الأندية نتيجة لإبرام عقود احترافية عالية دون أن يحقق النادي الفائدة.

وسجل ناديا النصر والشباب نفسيهما كأبرز الأندية التي استفادت من إعارة لاعبيها للأندية الأخرى ببروزهم في الأندية التي انتقلوا إليها، حيث تألق نواف العقيدي والمعار من النصر للطائي مع المنتخب الأولمبي وحصل على أفضل حارس في بطولة آسيا تحت 23، وكذلك اللاعب أيمن يحيى بعد تحقيق جائزة أفضل لاعب في البطولة، ويضاف لهما الوحدة ببروز حسين العيسي الذي يعد أحد نجوم المنتخب الأولمبي.

سلبيات الإعارة







تشكيل ضغط نفسي وإعلامي للاعب الذي يواجه ناديه الأصلي.



وقوع أخطاء فنية بحكم طبيعة اللعبة قد تزرع الشك وتفسد نزاهة المنافسة.



تجميد مشاركة اللاعب بسبب تغير الأجهزة الفنية والنهاية من حيث بدأ.



إيجابيات الإعارة





إعادة اللاعب للوجهة الميدانية بعد أن حرم منها بسبب وجود لاعبين آخرين



استمرارية اللاعب في أجواء المباريات و الملاعب



اكتساب خبرات كروية جديدة



استفادة المنتخبات السنية من نظام الإعارة



التخلص من لاعبين نجوم يحصلون على رواتب مرتفعة، في ظل صعوبة



انتقالهم بالطريقة التقليدية على فرق آخرى نظرا لارتفاع تكلفة ذلك



أبرز العائدين بعد الإعارة:





محمد البريك (الهلال) (الرائد)



عبدالإله العمري (النصر) (الوحدة)



هتان باهبري (الاتحاد) (الخليج)



شروط الاتحاد الدولي في الإعارة:





وجود اتفاقية مكتوبة تحدد شروط الإعارة ولا سيما مدته و شروطه المالية.



الحد الأدنى لمدة الإعارة، و هي الفترة الفاصلة بيت فترتي تسجيل، و مدة الإعارة القصوى وهي سنة واحدة.



حظر إعارة لاعب محترف سبق إعارته لناد ثالث.



قيود على عدد الإعارات لكل موسم بين نفس الأندية: في أي وقت خلال الموسم بجوز النادي الحصول على ثلاثة محترفين فقط كحد أقصى معار لناد واحد، و ثلاثة محترفين كحد أقصى معار من ناد واحد.



قيد على إجمالي عدد قروض النادي في كل موسم لضمان تنفيذ ذلك بسلاسة و ستكون هناك انتقالية على النحو التالي:



في الفترة من 1 يوليو 2022 إلى 30 يونيو 2023 قد يتم إعارة ثمانية محترفين كحد أقصى و ثمانية محترفين في أي وقت خلال الموسم.



من 1 يوليو 2023 إلى 30 يونيو 2024 يتم تطبيق نفس التكوين و لكن بحد أقصى سبعة محترفين.



اعتبارا من 1 يوليو 2024 سيتم تطبيق نفس التكوين ولكن يقتصر على ستة محترفين كحد أقصى.



إعفاء اللاعبين الذين تبلغ أعمارهم 21 عاما أو اقل و اللاعبين المدربين في النادي من هذه القيود.



منح الاتحادات الأعضاء في فيفا فترة ثلاث سنوات لتنفيذ القواعد الخاصة بنظام الإعارة الذي يتماشى مع المبادئ الموضوعة على المستوى الدولي.



أبرز الإعارات الموسمية

النصر





أيمن يحيى الأهلي



مختار علي الطائي



نواف العقيدي الطائي



الهلال





فواز الطريس الفيحاء



خليفة الدوسري الفتح



حمد العبدان الحزم



منصور البيشي الرائد



الشباب





عماد باجندوح الطائي



عبد الإله الشمري الحزم



عمار النجار الضمك



الاتفاق





هزاع الهزاع التعاون



الأهلي





عبد الله حسون الطائي



الوحدة