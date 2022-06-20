العدالة يتعاقد مع المهاجم الكولومبي لينيس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت إدارة نادي العدالة إجراءات التعاقد مع المدافع الغيني ميكائيل ديرستام البالغ من العمر 30 سنة، وسبق له تمثيل أندية آر إف سي سيراينق البلجيكي في الدوري الممتاز، ومثل منتخب السويد الأول ومنتخب غينيا الأول ولعب في الدوري الهولندي والدوري السويدي واليوناني والنرويجي.

كما أعلنت إدارة النادي التعاقد مع المهاجم الكولومبي رينالدو لينـيـس 30 سنة، وقد لعب لأندية لونيكوس اليوناني، ويونيفيرسيداد التشيلي، وبانفيلد الأرجـنتيني.

كما تم التعاقد مع المدافع اللاعب السويسري مارتن انقا 28 سنة وقد مثل أندية أرسنال الإنجليزي وسيون السويسري وفورتانا سينارد الهولندي.