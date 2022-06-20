شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتمسك بكامل نجومه بعد التأهل للكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مجلس إدارة نادي فيوتشر، التخلي عن أي نجم من نجوم الفريق في نهاية الموسم الجاري، متمسكين بكامل نجومهم بعدما ضمن فيوتشر التأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، خاصة أن النادي لديه العديد من الطموحات لتحقيقها في الفترة المقبلة والتي ستكون بحاجة إلى كل اللاعبين الحاليين مع بعض التدعيمات أيضًا.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفًا واستقبلت شباكهم 20 هدفًا.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد قررت، فى وقت سابق، أن تحدد المشاركين فى المسابقات الأفريقية طبقًا للترتيب الأخير للأندية فى 30 يونيو الجارى، والذى ضمن فيه فيوتشر البقاء فى المركز الرابع.

ويستعد فيوتشر لمواجهة طلائع الجيش في الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، حيث يعكف الجهاز الفني لفيوتشر على مراجعة المباريات السابقة للطلائع لتحديد نقاط القوة والضعف قبل اللقاء المرتقب.

وطالب علي ماهر لاعبي فيوتشر بضرورة مواصلة الانتصارات في الدوري العام دون تراخي بعد ضمان التأهل للكونفدرالية وذلك للحفاظ على المركز الرابع في الدوري العام.