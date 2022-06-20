شكرا لقرائتكم خبر عن 72 هدفًا تلخص اللمسات الفنية لأحمد رفعت فى عيد ميلاده الـ29 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الإثنين، أحمد رفعت صانع ألعاب فيوتشر والمنتخب الوطني، بعيد ميلاده رقم 29، حيث ولد رفعت في 20 يونيو عام 1993، وبدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة في قطاع الناشئين بنادي إنبي، بعدما تم استبعاده من اختبارات ناشئين الأهلي.

بدأ رفعت مسيرته مع النادي البترولي في موسم 2013/2014، واستمر 3 مواسم، شارك خلالهم في 74 مباراة، سجل 14 هدفًا وصنع 9 أهداف أخرى لزملائه بالفريق، قبل أن يخطف أنظار نادي الزمالك.

بعد تألقه في إنبي التحق رفعت بنادي الزمالك في موسم 2016/2017، حيث شارك في 26 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف وصنع 3 أخرى، ولم يكن محظوظاً في الحصول على فرصة أكبر للمشاركة ليعود مجدداً إلى إنبي في موسم 2019.

في موسم 2020، انتقل أحمد رفعت إلى نادي الاتحاد السكندري، ليشارك في 24 مباراة سجل خلالهم 7 أهداف وصنع 8 أهداف أخرى ثم بدأ رحلة كروية جديدة مع المصري.

مع أبناء المدينة الباسلة تألق رفعت في الموسم الماضي بعدما شارك في 31 مباراة، سجل خلالهم 8 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى، ثم رحل إلى فيوتشر.

وفي الموسم الجاري شارك أحمد رفعت مع فيوتشر في 20 مباراة، سجل 8 أهداف وصنع 5 أخرى، والتحق بالمنتخب الوطني بعدما فرض نفسه على الاختيارات الفنية لمدربي المنتخب الوطني على اختلافهم.

وعلى مدار مسيرته الكروية سجل أحمد رفعت 41 هدفاً مع جميع الفرق التي لعب لها، وصنع 31 هدفاً أخر ليساهم في 72 هدفاً بشكل عام، كما توج بكأس السوبر المصري مع نادي الزمالك.