شكرا لقرائتكم خبر عن فتوح يؤدى فقرة تأهيلية فى "الجيم" وعلاء بالمرحلة الثانية من برنامجه العلاجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بالنادي، وذلك على هامش المران اليوم الإثنين بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة.

جاء ذلك، وفقًا للبرنامج الموضوع لفتوح خلال الفترة الحالية من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات والمباريات المقبلة، بعد تعافيه من فيروس كورونا.



وقام الجهاز الطبي للزمالك، بعمل بعض الفحوص الطبية للاعب والتي تتم معه بشكل دوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي الأربعاء المقبل في الجولة 22 للدوري.

وكان الزمالك قد تعادل مع الأهلي أمس 2-2 في الجولة 20 (المؤجلة) من الدوري ليواصل الحفاظ على صدارة البطولة بـ 45 نقطة.