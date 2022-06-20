شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعقد جلسة تحفيزية مع الونش.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق، على هامش المران اليوم الإثنين بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وأشاد فيريرا خلال الجلسة بأداء الونش في مباراة أمس أمام الأهلي والمجهود الكبير الذي بذله، وطالبه بالمزيد في الفترة المقبلة، ومنح المدير الفنى التعليمات والنصائح الفنية للاعب، استعدادًا للمرحلة المقبلة في مشوار الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي الأربعاء المقبل في الجولة 22 للدوري.

وكان الزمالك تعادل مع الأهلي أمس 2-2 في المباراة التي أقيمت باستاد السلام والمؤجلة من الجولة العشرين لمسابقة الدوري ليواصل الحفاظ على صدارة البطولة بـ 45 نقطة.