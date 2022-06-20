شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تنسق مع الأمن لزيادة أعداد الجماهير بعد الالتزام فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مسئولو رابطة أندية الدوري الممتاز، بالتنسيق مع اتحاد الكرة والجهات المسئولة، إمكانية زيادة الجماهير فى المباريات المقبلة للدوري، بعد الالتزام الجماهيري والمظهر الحضارى فى مباراة القمة التى جمعت الأهلي والزمالك أمس وانتهت بالتعادل الإيجابي 2 / 2 .

وحرصت رابطة الأندية المحترفة على تقديم الشكر لقطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، على الروح الرياضية التي سادت مباراة القمة، التي أقيمت باستاد الأهلى والسلام، في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع العشرين من بطولة الدورى والتى انتهت بالتعادل الايجابى 2/2 .

ونشرت رابطة الأندية على موقع "تويتر" بيان شكر للقطبين قائلة، "تشكر رابطة الأندية المصرية قطبى الكرة المصرية جماهير ولاعبين على الروح الرياضية التي سادت أجواء المباراة والظهور بالشكل المتميز الذى يليق بالكرة المصرية وتاريخها العريق وتتمنى رابطة الأندية التوفيق لجميع الأندية".