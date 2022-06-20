شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلي مكثف لـ أوستن أموتو مهاجم المصري بسبب تمزق الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم النيجيري أوستن أموتو، مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، فى برنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، بعد ما أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التى خضع لها اللاعب إصابته بتمزق فى العضلة الضامة للفخذ الأيسر خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الجونة.

من جهته أكد الدكتور محمد عنان، طبيب الفريق، أن اللاعب سيخضع لعدد من الجلسات العلاجية باستخدام الموجات فوق الصوتية، قبل أن يخوض تدريبات الجرى الخفيف منفردًا، فيما سيشارك اللاعب فى التدريبات الجماعية للفريق فور التأكد التام من تماثله للشفاء.

ويحتل المصري المركز الـ13 في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 23 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز المصرى فى 5 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبو المصرى 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً أخر.

انتزع النادي المصري، بقيادة حسام حسن مدرب الفريق، ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على الجونة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويمثل هذا الفوز أهمية كبيرة للمصري، خاصة أنه يأتي بعد 70 يوما غابت فيها شمس الانتصارات عن قلعة النسور الخضر فى الدوري العام، وبالتحديد منذ 9 أبريل الماضي، عندما فاز على النادي الأهلي بهدف نظيف.

وفشل المصرى فى حصد أى انتصار بعد الفوز على الأهلي، وعلى مدار 8 مباريات حقق الفريق البورسعيدي نتائج مخيبة لآمال جماهيره، حيث خسر أمام الزمالك 2/1، ثم أمام المقاولون العرب 2/0، ثم أمام الإسماعيلي 3/2، وتعادل مع غزل المحلة 1/1، وخسر أمام سموحة 2/1، ثم أمام فيوتشر 1/0، وأمام البنك الأهلي بنتيجة 3/2، وأخيرا أمام بيراميدز بنتيجة 3/1.