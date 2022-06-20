شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى يحيى ذكرى وفاة والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر السابق، على إحياء ذكرى وفاة والده الـ 12 عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك". ونشر الحضرى صورة لوالده معلقا: "الذكرى السنوية الـ12 لوالدى الحاج كمال الحضري اللهم اغفر له وارحمه.. اسألكم الدعاء".

واقترب محمد شوقي مدرب عام منتخب مصر السابق، وعصام الحضرى مدرب الحراس من الاستمرار فى الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر الذى يجرى حاليا تشكيله بعد توجيه الشكر لايهاب جلال المدير الفنى السابق.

وكلف اتحاد الكرة حازم إمام ومحمد بركات عضوى المجلس بدراسة السير الذاتية لبعض المدربين قبل الاستقرار على المدرب الجديد.

وأوضح حازم إمام عضو، مجلس إدارة اتحاد الكرة، شروط اختيار المدير الفنى للمنتخب الأولمبي بعد التراجع عن اختيار مدرب وطني والاستقرار على مدرب أجنبي للمرحلة المقبلة.

وقال إمام، "تم الاستقرار على مدرب أجنبي للمنتخب الأولمبي لأننا نرغب فى مدرب عمل فى الأولمبياد من قبل، وسنحاول التعاقد مع مدرب كبير ولديه خبرات، وجارى التفاوض مع اسم كبير".