شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب ألعاب القوى فى دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد ألعاب القوى قائمة المنتخب المقرر مشاركته في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط، التي تقام بالجزائر نهاية يونيو الجارى وحتى 5 يوليو المقبل.

وتضم القائمة كلا من: إيهاب عبد الرحمن، ومصطفى الجمل، علاء العشرى، محمد طلعت، ومحمد مجدى، ويوسف بدوى، ماجد محسن، مصطفى عمرو، بسنت حميدة، لينا عمرو، وروان أيمن، بالإضافة إلى إسراء سمير.

ويرافق البعثة كل من محمد عبد الرؤوف مدير فنى ، و محمد إبراهيم، ومحمد نجيب، وياسر فتحى، مدرببين، بالإضافة إلى أحمد حمزة عضو المجلس كإدارى مع البعثة.

وتوج منتخب العاب القوى بخمسة ميداليات فى البطولة الأفريقية التى أقيمت بموريشيوس ، مقسمة إلى فضية و 4 برونزيات ، واحتلال المركز العشرون فى ترتيب الدول المشاركة.

تحققت الميداليات عن طريق إيهاب عبد الرحمن فضية رمى الرمح، وعلاء العشرى حقق برونزية المطرقة، ومحمد مجدى برونزية دفع الجلة، وإسراء عويس برونزية الوثب الطويل، بالاضافة إلى برونزية روان أيمن فى المطرقة.