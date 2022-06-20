شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيري يشارك فى التدريبات الجماعية بالزمالك.. وفقرة فنية للتسديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية اليوم، الاثنين، بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة فى بطولة الدوري الممتاز.

وعاد الجزيري للقاهرة أمس الأول، السبت، بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخب بلاده في الأجندة الدولية الأخيرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي الأربعاء المقبل في الجولة 22 للدوري.

وكان الزمالك قد تعادل مع الأهلي أمس 2-2 في الجولة 20 (المؤجلة) من الدوري ليواصل الحفاظ على صدارة البطولة بـ 45 نقطة.

على صعيد آخر، خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خاصة على هامش المران اليوم، وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على تسديد اللاعبين على المرمى سواء من وضع الثبات، أو بالتمرير فى محيط منطقة الجزاء.