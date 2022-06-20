شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يُشيد بلاعبي الزمالك وفقرة استشفائية وتأهيلية للأساسيين بالقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تقديم التحية للاعبين على ما قدموه فى مواجهة الأهلي بالقمة أمس، الأحد، وذلك قبل انطلاق المران اليوم الاثنين بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وأكد فيريرا للاعبين، فى وجود الجهاز المعاون، أنهم قدموا أداءً رجولياً ونفذوا كل المطلوب منهم وكانوا يستحقون الفوز باللقاء.

كما شدد فيريرا على اللاعبين بضرورة الاستمرار فى تقديم أفضل ما لديهم خلال الفترة المقبلة، والعمل على الفوز بشكل دائم من أجل الحفاظ على الصدارة، والوصول للهدف المراد.

وطالب فيريرا اللاعبين بغلق صفحة لقاء أمس والتركيز في لقاء البنك الأهلي المقبل المقرر إقامته بعد غد، الأربعاء فى الجولة 22 للدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد تعادل مع الأهلي أمس 2-2 في الجولة 20 (المؤجلة) من الدوري ليواصل الحفاظ على صدارة البطولة بـ 45 نقطة.

وفى الوقت نفسه خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فقرة استشفائية وتأهيلية لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في لقاء أمس أمام الأهلي ، وخاضت هذه المجموعة بعض التدريبات من خلال استخدام أدوات تم استقدامها من صالة الجيمانيزيوم بالنادي، وذلك تحت قيادة أندريا فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق.

وضمت المجموعة التي خاضت الفقرة التأهيلية والاستشفاء كلا من: محمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ومحمد أشرف روقا وسيد عبدالله نيمار وعبدالله جمعة ومحمد عبد الغني ومحمد عواد وإمام عاشور ومحمود حمدي الونش.

واكتفى الجهاز الفني للفريق بخوض هؤلاء اللاعبين، التدريبات الاستشفائية والتأهيل الخفيف فقط خلال مران اليوم ، منعا لتعرضهم للإجهاد في ظل خوضهم مباراة الأهلي في الدوري الممتاز.