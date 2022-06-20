الحكم بسجن الكاميروني صامويل إيتو

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدرت محكمة الجنايات فى مدينة برشلونة حكمها على صامويل إيتو، نجم الفريق الإسباني ومنتخب الكاميرون السابق ورئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم الحالي بالسجن 22 شهرًا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن صامويل إيتو ووكيله خوسيه ماريا ميساليس، تقبلا عقوبات بالسجن 22 شهراً وعام، على الترتيب.

يأتي هذا بعدما اعترف الثنائي بالتهرب من سداد 3 ملايين يورو و872 ألفا، كضرائب للخزانة العامة خلال الفترة من 2006 وحتى 2009، وفقاً لما ذكرته صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية.

واعترف إيتو أمام إحدى محاكم برشلونة بالتهرب الضريبي، لكنه ألقى باللائمة بشكل غير مباشر على ميساليس الذي لطالما وصفه بوالده الثاني.

وشكا إيتو وكيله السابق، متهماً إياه بالاحتيال والانفراد بلا وجه حق بإدارة ممتلكاته، وهو الملف الذي لا يزال قيد التحقيقات.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال إيتو: "أعترف بالأحداث وسوف أدفع، لكنني كنت صغيراً وقتها، وأنفذ ما كان يطلبه مني والدي".

وبلغ إجمالي العقوبات المادية على إيتو مليون يورو و810 ألف، عبارة عن غرامة عن التهم الأربع الموجهة له، أما إجمالي غرامات ميساليس فبلغت 905 ألف يورو، عن أربع تهم أخرى.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أنه لن يتم تنفيذ أي من هذه العقوبات نظراً لعدم وجود سوابق جنائية على الثنائي، فضلاً عن تعاونهما وسدادهما جزءا من الضرائب.