شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يصل القاهرة ويعقد جلسة مع إدارة الزمالك بعد إحالته للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى القاهرة اليوم، الاثنين، وخاض تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادى، على هامش مران اليوم عقب وصوله .

ومن المقرر أن يعقد طارق حامد جلسة خاصة مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالنادى لإطلاعه على كافة المستجدات خلال الفترة الماضية بعدما غاب اللاعب لمدة 50 يوما عن الفريق، ما دعا لإحالته للتحقيق.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي الأربعاء المقبل في الجولة 22 للدوري.

وكان الزمالك قد تعادل مع الأهلي أمس 2-2 في الجولة المؤجلة الجولة الـ20 من الدوري ليواصل الحفاظ على صدارة البطولة بـ 45 نقطة.