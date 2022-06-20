- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن سفير إسبانيا بالقاهرة يلتقى فريق إنبى قبل مشاركته بمئوية نادى بونفيرادينا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - التقى سفير إسبانيا فى مصر رامون خيل كاساريس، يرافقه ممثل لاليجا فى مصر راؤول أوستالى اليوم الاثنين، بمقر السفارة بالقاهرة، وفدا من نادى إنبى لكرة القدم تحت 16 سنة وذلك قبل توجهه إلى إسبانيا للمشاركة فى فعاليات الاحتفال بمئوية نادى بونفيرادينا.
وذكرت السفارة الأسبانية بالقاهرة - فى بيان اليوم - أنه من المقرر أن يواجه فريق إنبى تحت 16 سنة عددا من الأندية الإسبانية والدولية فى البطولة التى يستضيفها نادى بونفيرادينا فى إسبانيا ضمن فعاليات احتفاله بـ100 عام على تأسيسه والتى تقام فى بونفيرادا، وليون، فى الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري.
وقال السفير الإسبانى - خلال اللقاء حسب بيان السفارة - "إن كرة القدم هى رياضة نعيشها بشغف سواء فى إسبانيا أو فى مصر" مشيرا إلى أن المنافسة الرياضية تجمعنا وتعمل على تعزيز قيم مثل العطاء والزمالة والمثابرة وقبل كل شيء تعمل على توحيد الشعوب.
وأضاف أن نادى بونفيرادينا يتمتع بتقاليد رياضية يبلغ عمرها مائة عام، وسيؤدى تنظيم مسابقة كرة القدم إلى تعزيز العلاقات الأسبانية المصرية الممتازة أكثر وأكثر.
من جانبه وجه المدير الرياضي لنادي إنبي محمد غرابة، الشكر للجانب الأسباني لمنح الفريق هذه الفرصة ليكون أحد الأندية المشاركة في هذه البطولة التي تسهم في تنفيذ استراتيجية النادي لتطوير آداء اللاعبين من خلال التواصل مع مدارس كرة القدم المختلفة حول العالم خاصة المدرسة الأسبانية التي تتمتع بالكثير من النجاح والسبق في مجال التكوين الأمثل والتدريب لللاعبين في جميع المراحل من البراعم حتى سن الشباب.
W
وعبر عن الأمل فى أن يستمر هذا التعاون المصرى الأسبانى فى تحقيق ما نتوقعه من تطوير للكرة المصرية وإنتاج العديد من المواهب التى من شأنها إثراء كرة القدم المصرية ووضعها فى مصاف الدول المتقدمة فى مجال كرة القدم.
بدوره سلط رئيس النادى الإسبانى خوسيه فرنانديز نييتو - الذى يشغل هذا المنصب منذ عام 2000 - الضوء على أهمية هذا العام للنادى الأسبانى، مع الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسه.
وقال - عبر الفيديو كونفرانس- "إن هذه البطولة هى حدث خاص للغاية لأنها تنطوى على الاحتفال بالنادى من خلال الناشئين، وأردنا إضفاء بُعد دولى عليها ويسعدنا أن نرحب بنادى إنبى لكرة القدم، وأغتنم هذه الفرصة لأحيى جماهير كرة القدم المصرية وأشجعهم على متابعة نادى بونفيرادينا وأشكر لاليجا على تعاونهم فى إقامة هذه البطولة وتعزيز البعد الدولى لنادينا".
وأكد مندوب لاليجا فى مصر راؤول أوستالى، أهمية مشاركة نادى مصرى فى بطولة فى أسبانيا..وقال "هذه خطوة أخرى فى رحلتنا لتقريب الدورى الأسبانى لمشجعى كرة القدم من جميع أنحاء العالم، ونادى بونفيرادينا هو نادى تاريخى فى الدورى الأسبانى يجمع بين الولع بكرة القدم والنضال والتاريخ فى مزيج يحتوى على جميع المكونات لجذب انتباه وعاطفة مشجعى كرة القدم فى مصر".
وأوضح ممثل لاليجا فى مصر أن دعم السفارة لهذه المبادرة هو أيضًا دليل آخر على أهمية العلاقات بين مختلف المنظمات والمجتمع المصري.
وأشارت السفارة الأسبانية - فى بيانها - إلى أن نادى إنبى هو أول فريق مصرى يلعب بطولة من هذا النوع فى إسبانيا.