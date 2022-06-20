شكرا لقرائتكم خبر عن سفير إسبانيا بالقاهرة يلتقى فريق إنبى قبل مشاركته بمئوية نادى بونفيرادينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى سفير إسبانيا فى مصر رامون خيل كاساريس، يرافقه ممثل لاليجا فى مصر راؤول أوستالى اليوم الاثنين، بمقر السفارة بالقاهرة، وفدا من نادى إنبى لكرة القدم تحت 16 سنة وذلك قبل توجهه إلى إسبانيا للمشاركة فى فعاليات الاحتفال بمئوية نادى بونفيرادينا.



وذكرت السفارة الأسبانية بالقاهرة - فى بيان اليوم - أنه من المقرر أن يواجه فريق إنبى تحت 16 سنة عددا من الأندية الإسبانية والدولية فى البطولة التى يستضيفها نادى بونفيرادينا فى إسبانيا ضمن فعاليات احتفاله بـ100 عام على تأسيسه والتى تقام فى بونفيرادا، وليون، فى الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري. وقال السفير الإسبانى - خلال اللقاء حسب بيان السفارة - "إن كرة القدم هى رياضة نعيشها بشغف سواء فى إسبانيا أو فى مصر" مشيرا إلى أن المنافسة الرياضية تجمعنا وتعمل على تعزيز قيم مثل العطاء والزمالة والمثابرة وقبل كل شيء تعمل على توحيد الشعوب.

وأضاف أن نادى بونفيرادينا يتمتع بتقاليد رياضية يبلغ عمرها مائة عام، وسيؤدى تنظيم مسابقة كرة القدم إلى تعزيز العلاقات الأسبانية المصرية الممتازة أكثر وأكثر.

من جانبه وجه المدير الرياضي لنادي إنبي محمد غرابة، الشكر للجانب الأسباني لمنح الفريق هذه الفرصة ليكون أحد الأندية المشاركة في هذه البطولة التي تسهم في تنفيذ استراتيجية النادي لتطوير آداء اللاعبين من خلال التواصل مع مدارس كرة القدم المختلفة حول العالم خاصة المدرسة الأسبانية التي تتمتع بالكثير من النجاح والسبق في مجال التكوين الأمثل والتدريب لللاعبين في جميع المراحل من البراعم حتى سن الشباب.



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