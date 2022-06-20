شكرا لقرائتكم خبر عن الجمباز الإيقاعي يتأهل لبطولة العالم بعد حسم الصدارة الأفريقية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل منتخب مصر للجمباز الإيقاعي كبار وناشئين لبطولة العالم فى بلغاريا 2022 سبتمبر المقبل، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024، بعد حسم الصدارة الأفريقية والتتويج ببطولة أفريقيا السادسة عشرة للجمباز الإيقاعي كبار وناشئين والتى نظمتها مصر على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي، والمؤهلة لبطولة العالم 2022 المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وجاءت مصر فى المركز الأول للبطولة بإجمالي 24 ميدالية، منها 14 ذهب 9 فضة وميدالية برونز، فى حين جاءت جنوب أفريقيا فى المركز الثاني، واحتلت تونس المركز الثالث.

وجاءت النتائج كالتالى..

فردي ناشئات

المركز الأول عاليا اسامة. مصر

المركز الثاني عبير مدحت. مصر

المركز الثالث كاكجليو ماكي جنوب افريقيا

فرق ناشئات

١.مصر

٢. جنوب افريقيا

٣. تونس

فردي ادوات ناشئات

كورة

١.عبير مدحت. مصر

٢.عاليا اسامة. مصر

٣. كاكجليو ماكي جنوب افريقيا

طوق

١.عاليا اسامة

٢. لامار عاصم

٣. كاكجليو ماكي جنوب افريقيا

صولجان

١. عاليا اسامة مصر

٢. عبير رمضان مصر

٣. تشايد جانسن. جنوب افريقي

شريطة

١.عاليا اسامة مصر

٢ لامار عاصم مصر

٣. كاكجليو ماكي جنوب افريقيا

جماعي ناشين

مصر

تونس

جمباز ايقاعي فرق كبار

١. مصر

٢. جنوب افريقيا

٣. انجولا

فردي عام كبار

١. عاليا حازم مصر

٢. فريدة عثمان مصر

٣. يوليا جالوخن. جنوب افريقيا

فردي ادوات كبار

طوق

١. فريدة حسين مصر

٢. عاليا حازم مصر

٣ ستيفاني دمتروڤا جنوب افريقيا

كورة

١. عاليا حازم مصر

٢. ستيفاني دمتروڤا جنوب افريقيا

٣ جومانا ابو المجد مصر

صولجان

١. فريدة حسين مصر

٢. عاليا حازم مصر

٣ لوانا جومز. انجولا

الشريطة

١. عاليا حازم مصر

٢. فريدة حسين مصر

٣. يوليا جالوخن جنوب افريقيا

جماعي كبار

مصر

تونس

واقيمت البطولة بمشاركة 7 دول هي الجزائر وأنجولا والرأس الأخضر والمغرب وتونس وجنوب إفريقيا ومصر البلد المضيف باجمالي عدد المشاركين 99 منهم 60 لاعبة.

وتعتبر هذه البطولة أولى البطولات الإفريقية التي ينظمها اتحاد الجمباز فى ظل رئاسة الدكتور إيهاب أمين الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز.

ومثل لاعبات منتخب مصر للناشئات: رؤى وائل ومريم سمير وجودي ياسر وبتول خالد وجورية تامر ونادين محمد.

فيما ضم منتخب السيدات: دانا ياسر وليلى الشريف وملك تامر ونازلي محمد وسندري عاصم وخديجة محمد.

ومثل لاعبات الفردي سيدات: أمينة أحمد وعلياء حازم وفريدة عادل وجومانا أحمد، فيما ضم لاعبات الفردي ناشئات: فريدة عمرو وعبير مدحت ولمار عاصم وعاليا أسامة".

ويتكون الجهاز الفني من ميار رجب ونهى حسام ومنار الغاول وهوايدا سلامة وتاتيانا أندريفا.