شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يعلن فتح باب القيد للموسم الجديد 2022/2023 غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري للاسكواش، برئاسة عاصم خليفة، فتح باب القيد للاعبين بالموسم الجديد 2022/2023، بداية من غد الثلاثاء 21 يونيو الجاري.

من ناحية أخرى، توج نادي وادي دجلة بدرع دوري محترفي الاسكواش، بعد تصدره للمسابقة بعد المباريات التي أقيمت بنادي الجزيرة خلال يونيو الجاري، بينما حل نادي هليوبوليس في الوصافة.

جاء نادي سبورتنج في المركز الثاني، فيما حل النادي الأهلي في المركز الرابع.

يذكر أن وادي دجلة يضم بين صفوفه كلا من: علي فرج المصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش، ونوران جوهر المصنفة الأولى عالميا للسيدات.

كما أسدل الستار على منافسات الدورى المصرى للاسكواش بالقسم الأول والذي أقيم بنادي الجزيرة خلال يونيو الجاري، حيث نجح نادي سموحة في الصعود من دورى القسم الأول لدورى المحترفين، بعد حصد صدارة دوري القسم الأول.