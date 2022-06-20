شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يقبل 500 عضوية عاملة جديدة بشروط ميسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، قبول 500 عضوية عاملة وذلك حتى الثلاثين من سبتمبر المقبل، على أن يقوم الراغب بطلب العضوية بسداد مبلغ 8000 جنيه (ثمانية ألاف جنيه) مقدم، ثم سداد 2000 جنيه شهريًا اعتبارًا من اليوم الأول وحتى الخامس من كل شهر ولمدة 25 شهر (وفقًا لشروط العضوية بلائحة النادى)، وستقوم إدارة الاشتراكات بتسليم طالب العضوية كارنيه دخول فرع النادي (الضواحي 1 - النادي الاجتماعي)، بالإضافة إلى استخراج كارنيهات زائر لأسرة العضو لكل فرد منهم بواقع 30 جنيهًا للكارنيه الواحد، وذلك لحين الانتهاء من سداد كامل المبلغ واستلام كارنيه العضوية العاملة، علمًا بأنه متاح للراغبين في العضوية أن يتقدموا لأحد أفرع البنوك للحصول على قرض شخصي بقيمة 58000 جنيه ( ثمانية وخمسين ألف جنيه) وهو يمثل قيمة العضوية الجديدة مضافًا اليه القيمة المضافة وموافاة النادي بشيك من البنك لاتمام الإجراءات والحصول على كارنيه العضوية العاملة.

كما قرر مجلس إدارة النادي المصري قبول عضوية فرع النادي ( الضواحي 1 - النادي الاجتماعي) وذلك حتى الثلاثين من سبتمبر المقبل ، وعلى من يرغب في طلب العضوية على أن يقوم الراغب بطلب العضوية بسداد مبلغ 4500 جنيه ( أربعة ألاف وخمسمائة جنيه ) كمقدم ، ثم سداد مبلغ 1000 جنيه شهريًا ، اعتبارًا من اليوم الأول وحتى الخامس من كل شهر ولمدة 25 شهر ( وفقًا لشروط العضوية بلائحة النادي) وسوف تقوم إدارة الاشتراكات بتسليم طالب العضوية كارنيه دخول فرع النادي ( الضواحي 1 - النادي الاجتماعي ) بالإضافة إلى استخراج كارنيهات زائر لأسرة العضو لكل فرد منهم بواقع 30 جنيهًا للكارنيه الواحد وذلك لحين الانتهاء من سداد كامل المبلغ ( 29500 جنيه - تسعة وعشرين ألف جنيه وخمسمائة) واستلام كارنيه العضوية.

ويحتل المصري المركز الـ13 في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 23 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز المصرى فى 5 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبو المصرى 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً أخر.

انتزع النادي المصري، بقيادة حسام حسن مدرب الفريق، ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على الجونة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويمثل هذا الفوز أهمية كبيرة للمصري، خاصة أنه يأتي بعد 70 يوما غابت فيها شمس الانتصارات عن قلعة النسور الخضر فى الدوري العام، وبالتحديد منذ 9 أبريل الماضي، عندما فاز على النادي الأهلي بهدف نظيف.

وفشل المصرى فى حصد أى انتصار بعد الفوز على الأهلي، وعلى مدار 8 مباريات حقق الفريق البورسعيدي نتائج مخيبة لآمال جماهيره، حيث خسر أمام الزمالك 2/1، ثم أمام المقاولون العرب 2/0، ثم أمام الإسماعيلي 3/2، وتعادل مع غزل المحلة 1/1، وخسر أمام سموحة 2/1، ثم أمام فيوتشر 1/0، وأمام البنك الأهلي بنتيجة 3/2، وأخيرا أمام بيراميدز بنتيجة 3/1.