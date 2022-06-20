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شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الأثقال البارالمبى يخضع لفحص قياسات القوى العضلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو منتخب رفع الأثقال البارالمبي إلى فحص قياس القوة العضلية لتحديد مستوي القوة العضلية لرفعات القوي لدى اللاعبين.
ومن بين اللاعبين كل من فاطمة عمر، وريحاب أحمد، ونادية فكرى، ولاعب المنتخب محمد صبحى، ورفقهم خلال فحص القياسات ماهر عزت المدير الفنى.
وجاء إجراء القياسات للاعبين فى ظل حرص مسئولى اللجنة البارالمبية برئاسة حسام مصطفى على الاطمئنان على لاعبى المنتخب، ومدى جاهزيتهم ومستوى القوة العضلية لديهم.
وعادت بعثة المنتخب الوطني للسباحة البارالمبية الى القاهرة الجمعة الماضى، بعد المشاركة في بطولة العالم في ماديرا بالبرتغال 2020، بمشاركة أكثر من 600 سباح عالمي من أكثر من 70 دولة حول العالم، للتنافس على البطولة، وكان في استقبالهم في مطار القاهرة كابتن طارق جيرة الله أمين شيراتون هليوبوليس بأمانة النزهة بحزب مستقبل وطن.
ريحاب احمد
فاطمة عمر
للاعبون فى المركز الطبى
نادية فكرى