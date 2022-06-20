رفع الأثقال البارالمبى يخضع لفحص قياسات القوى العضلية

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو منتخب رفع الأثقال البارالمبي إلى فحص قياس القوة العضلية لتحديد مستوي القوة العضلية لرفعات القوي لدى اللاعبين.

ومن بين اللاعبين كل من فاطمة عمر، وريحاب أحمد، ونادية فكرى، ولاعب المنتخب محمد صبحى، ورفقهم خلال فحص القياسات ماهر عزت المدير الفنى.

وجاء إجراء القياسات للاعبين فى ظل حرص مسئولى اللجنة البارالمبية برئاسة حسام مصطفى على الاطمئنان على لاعبى المنتخب، ومدى جاهزيتهم ومستوى القوة العضلية لديهم.