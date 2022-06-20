شكرا لقرائتكم خبر عن الدورى الجديد ينطلق فى أكتوبر وينتهى فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو رابطة أندية الدوري الممتاز أن بطولة الدوري للموسم المقبل ستنطلق فى الأسبوع الأول من أكتوبر وتنتهي فى الأسبوع الأول من شهر يونيو.

وأكد مسئولو رابطة الأندية أنه سيتم الإعلان عن جدول الدوري كاملاً، موضحين أن الدوري الموسم المقبل سينتهي فى يونيو على أن ينتهى الموسم الذى يليه فى مايو، كما هو الحال في معظم دوريات العالم.

وحرصت رابطة الأندية المحترفة على تقديم الشكر لقطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، على الروح الرياضية التى سادت مباراة القمة، التى أقيمت أمس باستاد الأهلى والسلام، في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع العشرين من بطولة الدورى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 2/2 .

ونشرت رابطة الأندية على موقع "تويتر" بيان شكر للقطبين قائلة، "تشكر رابطة الأندية المصرية قطبى الكرة المصرية جماهير ولاعبين على الروح الرياضية التي سادت أجواء المباراة والظهور بالشكل المتميز الذى يليق بالكرة المصرية وتاريخها العريق وتتمنى رابطة الأندية التوفيق لجميع الأندية".