شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يدعم عبد الغني بعد مواجهة الأهلي فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود حمدي الونش، مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على دعم زميله بالفريق محمد عبد الغني، بعد مواجهة الأهلي التى جمعتهما مساء أمس الأحد، باستاد الأهلي والسلام، ضمن مؤجلات الأسبوع العشرين من عمر مسابقة الدوري، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

ونشر الونش صورته برفقة محمد عبد الغني عبر ستورى صفحته الرسمية علي انستجرام، معلقًا عليها: "الراجل"، لاسيما أن هدف الأهلي الأول الذى سجله محمد شريف فى مرمي الزمالك كان بخطأ من عبد الغني.

وتستمر ثنائية الونش وعبد الغني، فى دفاع فريق الزمالك، خلال مواجهة البنك الأهلي المقرر لها فى السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

واستقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك علي استمرار ثنائية الونش وعبد الغني في خط دفاع الفريق الأبيض، فى ظل عدم جاهزية محمود علاء للعودة والمشاركة مع فريقه.

ويعانى محمود علاء، من إصابة منذ إن كان متواجدًا فى معسكر منتخب مصر استعدادًا لودية كوريا الجنوبية، والتي أنتهت بفوز كوريا بنتيجة 4 / 1.

وكشف مصدر بنادي الزمالك، إن محمود علاء يعاني من إصابة عبارة عن تمزق فى أوتار الانكل، ويخوض اللاعب برنامج تأهيلي في الوقت الحالي تحت إشراف الجهاز الطبي للزمالك برئاسة الدكتور محمد أسامة.

ورغم أنتهاء ايقاف محمود علاء بسبب تراكم الانذارات وغاب اللاعب عن مواجهة قمة الدورى بين الأهلي والزمالك، وأصبح من حق اللاعب المشاركة مع فريقه في المواجهات المقبلة، الا ان محمود علاء سيغيب عن مواجهة البنك الأهلي بسبب الإصابة وعدم الجاهزية.