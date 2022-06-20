شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. مصر تحتل المركز السابع فى ترتيب الميداليات بألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة وتنطلق منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط التى تستضيفها مدينة وهران الجزائرية فى الفترة من 25 يونيو الجارى وحتى 5 يوليو المقبل.

وتشارك مصر فى البطولة بـ177 لاعباً ولاعبة، ومن المقرر أن تطير البعثة يوم 23 من الشهر الجارى بطائرة خاصة، ويرأس البعثة عبد العزيز غنيم.

وتحتل مصر المركز السابع فى ترتيب الدول الحاصلة على ميداليات فى تاريخ الدورات التى أقيمت منذ النسخة الأولى 1951 وحتى النسخة الأخيرة 2018.

ووصل رصيد مصر فى تاريخ مشاركاتها بالدورات لـ567 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 142 ذهبية، و194 فضية، بالإضافة إلى 231 برونزية، وعلى المستوى العربى تٌعد الأولى فى الترتيب يليها تونس، ثم الجزائر، وسوريا.

وغادر وفد مقدمة البعثة السبت الماضي، برئاسة الدكتور عبدالعزيز غنيم والدكتور الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة والبعثة الإدارية لميس غازي إدارة الشئون الفنية والدكتور أسامة صادق إدارة العلاقات العامة وخالد حسن وعادل عبدالدايم الإدارة المالية وإداري البعثة طارق سليمان وأشرف عابد ومحمد سليم والبعثة الطبية الدكتورة أماني عبدالفتاح