شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعتمد على نيمار فى الجبهة اليمنى للزمالك أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى جيوسفالدوا فيريرا، المدير الفني للزمالك، على استمرار سيد نيمار لاعب الفريق الشاب فى مركز الظهير الأيمن فى اللقاء المقبل أمام البنك الأهلى بالجولة الـ22 للدورى المقرر إقامتها الأربعاء المقبل.

جاء ذلك بعد تألق اللاعب فى لقاء القمة أمام الأهلى، والذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما، وظهر اللاعب بشكل جيد خلال المباراة، بالرغم من أنه شارك فى هذا المركز نظرا لغياب الثنائى الأساسى التونسى حمزة المثلوثى وحازم إمام.

فى سياق آخر، فتح مسئولو الزمالك ملف تجديد المغربى أشرف بن شرقى، حيث يرغب مسئولو القلعة البيضاء فى حسم ملف تجديد اللاعب، خاصة بعدما تم تقديم عرض جديد يتناسب مع رغبته.

وقدم الزمالك عرضاً جديداً لـ"بن شرقي" لإقناعه بالاستمرار مع الفريق وعدم رحيله مع نهاية الموسم الجارى، ومن المنتظر أن يعقد مسئولو الزمالك جلسة خاصة مع بن شرقى خلال الساعات المقبلة، لحسم هذا الملف،خاصة أن بعض نجوم الزمالك، مثل محمود شيكابالا ومحمد عبد الشافى وحازم إمام، تحدثوا مع اللاعب لإقناعه بالاستمرار داخل أسوار القلعة البيضاء وعدم الرحيل.