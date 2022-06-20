شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، على رأسها تحويل محمد أبو جبل للتحقيق، وتوصية لجنة الكرة في الاهلى بعودة كهربا بعد رحيل موسيمانى .

الزمالك يحيل محمد أبو جبل للتحقيق لرفضه الجلوس احتياطيا فى مباراة القمة

قرر مجلس إدارة الزمالك إحالة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق للتحقيق، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء رفضه الجلوس احتياطياً فى لقاء القمة الذى أقيم بالأمس وانتهى بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما.

استادات الوطنية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن لاكتشاف ورعاية المواهب بدور الأيتام

وقعت شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي وإدارة المنشآت الرياضية، برئاسة المهندس سيف الوزيرى رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، والعميد محمد مرجان، نائب رئيس شركة استادات ورئيس مجلس إدارة شركة سيتى كلوب، بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لاكتشاف ورعاية المواهب بدور الأيتام.

لجنة تخطيط الأهلي توصي بعودة كهربا للقلعة الحمراء بعد رحيل موسيمانى

استقر مسئولو النادي الأهلي على عودة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق للقلعة الحمراء، بعدما انتهت إعارته لنادي هاتاي سبور التركي منذ عدة أسابيع، ويرغب الأهلي فى عودة كهربا لحاجة الفريق لجهوده خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن أكثر من لاعب يلعب فى مركز كهربا ويعاني من تراجع واضح فى مستواهم خلال الفترة الماضية.

حسن مصطفى يتوج ببطولة بورتوريكو برو ويلحق بـ"بيج رامى" فى مستر أولمبيا

إنجاز جديد حققه البطل المصرى حسن مصطفى، نجم فريق كوسكواد لكمال الأجسام للمحترفين، بعد فوزه صباح اليوم، الاثنين، ببطولة بورتوريكو برو فى منافسات الوزن المفتوح، وهى إحدى البطولات الكبرى المؤهلة للحدث الأهم والأكبر "مستر أولمبيا 2022" التى ستقام فى ديسمبر المقبل فى لاس فيجاس.

اتحاد الكرة يترقب رد كيروش للعودة لتدريب المنتخب

يترقب مسئولو اتحاد الكرة رد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني على عرض العودة لتدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، خلفاً لإيهاب جلال المدير الفني السابق للفراعنة.

الزمالك يفتح ملف تجديد أشرف بن شرقى بعرض جديد وأخير

فتح مسئولو الزمالك ملف تجديد المغربى أشرف بن شرقى، لاسيما بعد انتهاء الفريق من مباراة الأهلي، التى أقيمت مساء أمس، الأحد، فى الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ويرغب مسئولو القلعة البيضاء فى حسم ملف تجديد اللاعب، خاصة بعدما تم تقديم عرض جديد يتناسب مع رغبته.

رضا شحاتة مديراً فنياً لأسوان فى الموسم المقبل

نجح مجلس إدارة أسوان فى التعاقد مع رضا شحاتة المدير الفني السابق للجونة لتولى القيادة الفنية لممثل الصعيد فى الموسم المقبل بدورى الأضواء.

وقاد رضا شحاتة الجونة خلال العام قبل الماضى والعام الحالي قبل أن يرحل ويتم التعاقد مع تامر مصطفى بدلا منه.