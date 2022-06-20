شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك من لاعبى الفريق نسيان مباراة الفريق الماضية فى الدورى، والتى جمعت الأبيض مع الأهلى فى اللقاء المؤجل من الجولة العشرين ببطولة الدورى والتى اقيمت باستاد الأهلى والسلام وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل منهما.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الزمالك لمباراته المقبلة فى بطولة الدورى أمام البنك الأهلى والتى من المقرر أن تقام بعد غدٍ الأربعاء باستاد المقاولون العرب، فى تمام السابعة من مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدورى الممتاز.

نتيجة مباراة الزمالك والأهلى

وتعادل الأهلي مع الزمالك بهدفين لمثلهما خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأحد، حاليًا باستاد الأهلي - السلام، والمؤجلة من الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز سجل للأهلي محمد شريف وصلاح محسن، فيما سجل للزمالك، بن شرقي وشيكابالا.

ترتيب الزمالك فى جدول الدورى

يدخل الزمالك مباراته القادمة أمام البنك الاهلى محتلا صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 45 نقطة، بينما يحل البنك الأهلى فى المركز السابع من الدوري المصري، وذلك برصيد 30 نقطة من خلال 21 مباراة خاضها، حقق فيهم الفوز في 7 مباريات وتعادل في 9 مباريات، وتلقى الهزيمة في 5 مباريات.