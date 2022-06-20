شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يشيد بشباب الزمالك ويعدهم بمزيد من الفرص فى المرحلة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بشباب الفريق بعد تقديم أداء مميز خلال مواجهة الأهلي فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، علي ستاد الأهلي والسلام، ضمن مؤجلات الأسبوع العشرين من عمر مسابقة الدوري، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

وتحدث فيريرا مع شباب الفريق، سيد نيمار ويوسف أسامة نبيه وسيف جعفر وحسام عبد المجيد، مؤكدًا إنهم قدموا أداء مميز، ونجحوا في إثبات انفسهم، ولكن مازال الطريق أمامهم طويل ويحتاجون لمزيد من الجهد العرق.

وأكد فيريرا للاعبين إنه سيمنحهم مزيد من الفرص في المرحلة المقبلة، حتي يصبحون من العناصر الأساسية بفريق الزمالك، مطالبهم بضرورة التركيز والعمل علي تطوير انفسهم فى أسرع وقت.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها فى السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.