شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكثف محاولاته لضم ظهير أيسر بعد القمة 124 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو النادي الأهلي محاولاتهم خلال الفترة الحالية للتعاقد مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما أثبتت المباريات الماضية أن الدولي التونسي على معلول أصبح بحاجة ماسة لبديل قوي أفضل من محمود وحيد.

ولا يؤدي محمود وحيد دوره بشكل جيد في الجبهة اليسرى حينما يشارك بدلاً من على معلول لذا ارتفعت أسهم تعاقد الأهلي مع ظهير أيسر في ميركاتو الصيف المقبل.



ويُعد محمد حمدي ظهير بيراميدز واحدًا من أهم اللاعبين المطلوبين في الأهلي لتدعيم هذا المركز رغم إرتباطه بعقد مع ناديه وصعوبة التفريط فيه لكن إدارة الأهلي ترغب في التعاقد معه وحال فشل المحاولات سيكون هناك أكثر من بديل.



وظهر معلول بمستوى متذبذب الفترة الماضية وأخرها في لقاء القمة أمس الأحد، أمام الزمالك الذي إنتهى بالتعادل 2-2 في قمة الكرة المصرية رقم 124 ببطولة الدوري الممتاز.

وخرج معلول في الدقائق الأخيرة من المباراة للإصابة وحل محمود وحيد بدلاً منه لكنه لم يُقدم أي جديد بما يؤكد أهمية تدعيم هذا المركز في الأهلي.