هل يستمر سامى قمصان فى تدريب الأهلى لنهاية الموسم؟

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القاهرة - سامية سيد - مازال مقعد المدير الفني للنادى الأهلى يشكل جدلاً واسعاً فى الشارع الكروى عقب رحيل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني السابق، الذى فسخ تعاقده بالتراضى مع إدارة القلعة الحمراء بعد 20 شهراً قضاها على رأس القيادة الفنية لأحفاد التتش.. فى السطور التالية نلقى الضوء على مصير هذا المقعد خلال الفترة المقبلة..

س: من يقود الفريق فنياً منذ رحيل موسيمانى؟ ج: إدارة الأهلي كلّفت سامي قمصان المدرب العام للفريق بقيادة التدريبات والمباريات لحين التعاقد مع مدرب جديد.

س: ماذا قدم سامى قمصان فى مقعد المدير الفني للأهلى؟ ج: قاد قمصان الأهلي فى مباراة المصري بالسلوم بدور الـ32 لكاس مصر، وفاز فيها بهدف نظيف، ثم قاد الفريق فى مباراة إيسترن كومباني بالدوري وفاز فيها الأهلي 4/1 ثم قاد المارد الأحمر للتعادل الإيجابى أمام الزمالك بهدفين لكل فريق فى القمة 124.

س: هل يستمر سامى قمصان في قيادة الأهلى فنياً لنهاية الموسم؟

ج: لا.. إدارة الاهلى ترفض هذا المقترح وتراه حلا مؤقتا فقط لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبى.

س: ما هى تطورات مفاوضات مع المدربين الأجانب؟

ج: مسئولو الأهلي يُكثّفون حالياً مفاوضاتهم لحسم هذا الملف، وهناك تفاوض مع عدة مدربين أجانب لاختيار أحدهم لتدريب الفريق بعد رحيل موسيماني.

س: ما هي أبرز الأسماء المُرشحة لتدريب الأهلي؟

ج:الأبرز هو البرتغالي روي فيتوريا والفرنسي رودي جارسيا، وهناك مدربون آخرون من صربيا والبرتغال وألمانيا، ويفرض مسئولو الأهلي سياجاً من السرية حول هوية المدرب الجديد.

س: هل هناك خلاف مالي بين الأهلي وبعض المدربين المُرشحين لتدريب الفريق؟

ج: حدث هذا مع البرتغالي روي فيتوريا الذى طلب 3 ملايين و800 ألف دولار فى الموسم له ولجهازه المعاون (خالصة الضرائب)، ولكن عرض الأهلي توقف عند مليوني و300 ألف دولار.

س: متى يحسم الأهلي هذا الملف؟

ج: ربما بنهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.