شكرا لقرائتكم خبر عن هشام زكريا يعتذر عن تدريب منتخب السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر هشام زكريا المدير الفني الأسبق لفريق الجونة عن تدريب منتخب السويس، الذى ينشط في القسم الثانى لظروف شخصية، مؤكدًا أن ما يتم تداوله من أنباء عن اقترابه من قيادة منتخب السويس خلال الفترة المقبلة غير صحيح.

وأكد هشام زكريا خلال تصريحات لـ ”الخليج 365” أن مسئولي منتخب السويس فتحوا خطوط اتصال معه خلال الفترة الماضية لتولى قيادة منتخب السويس ولكنه اعتذر لهم لظروف شخصية خاصة به.

ويعد هشام زكريا من المدربين المصريين القلائل الذين تولوا تدريب أندية أوروبية مع نادي تيرن أوت البلجيكى، كما حقق الصعود للدوري المصري الممتاز مع وادي دجلة والجونة مدربا، وكلاعب مع ثلاثة أندية وهم نسيج حلوان ومنتخب السويس والكروم.

وكان مجلس إدارة نادي منتخب السويس وجه الشكر لنبيل محمود المدير الفني على الفترة التي قضاها مع الفريق الذي ينافس بالمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني، وجاء قرار المجلس بعد الإكتفاء بما قدمه مع الفريق في الموسم الماضي.

وخلال الموسم المنقضي من دوري القسم الثاني، ضمن منتخب السويس البقاء في الدوري خلال الجولة قبل الأخيرة من البطولة.