شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع تنسيقى للترتيب لاستقبال بعثة مصر المشاركة بدورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور عبد العزيز غنيم، أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس بعثة مصر المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط في مدينة وهران بالجزائر، والدكتور الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة، اجتماعاً تنسيقياً مع وفد مقدمة بعثة مصر من أجل توزيع مهام العمل خلال الأيام الجارية، والترتيب لاستقبال البعثة التى تصل الخميس المقبل.

وغادر وفد مقدمة البعثة السبت الماضي، ويضم برئاسة الدكتور عبدالعزيز غنيم والدكتور الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة والبعثة الإدارية لميس غازي إدارة الشئون الفنية والدكتور أسامة صادق إدارة العلاقات العامة وخالد حسن وعادل عبدالدايم الإدارة المالية وإداري البعثة طارق سليمان وأشرف عابد ومحمد سليم والبعثة الطبية الدكتورة أماني عبدالفتاح .

ويعمل وفد مقدمة بعثة مصر على استلام مقرات الإقامة وتحديد مواعيد التدريبات والانتقالات وإجراءات تسجيل البعثة لتوفير جميع سبل الراحة للبعثة المصرية.

من جهته حرص المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على التواصل مع وفد مقدمة البعثة والاطمئنان على كافة التفاصيل الخاصة ببعثة مصر المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط، وتسهيل كافة الاجراءات للبعثة التي ستغادر القاهرة الخميس المقبل على متن طائرة خاصة لنقل جميع أفراد البعثة.